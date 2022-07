Chichizola saluta il Grifo e raggiunge Buffon al Parma | La pista per avere Moncini

Chichizola voleva il Parma e la prospettiva di fare il secondo al totem Buffon evidentemente non lo turba, visto anche il consistente ritocco al suo ingaggio messo il piatto dai ducali. Anche il Perugia gli aveva offerto un quadriennale, con compenso a salire, ma il giocatore ha preferito l’offerta dell’ambizioso Parma.

Con il Perugia Chichizola ha disputato in tutto 42 partite, incassando 38 reti. Che la trattativa per il trasferimento al Parma fosse ormai conclusa lo si è capito quando il portiere argrentino non ha partecipato all’allenamento di martedì.

Arriva Stefano Gori

Nelle prossime ore il Perugia annuncerà l’acquisto di Stefano Gori. Il portiere, 27enne, ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 2024 e nelle prossime ore raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Pieve di Cadore. Nelle ultime due stagioni ha difeso la porta di Pisa e Como.

Il Perugia, dopo la partenza di Fulignati, è anche alla ricerca di un secondo portiere. Non è chiusa la trattativa con il Cosenza per Krjstian Matosevic (25 anni), che sembrava sul punto di essere definita e che invece ha conosciuto una battuta d’arresta negli ultimi giorni.

Burrai al Pordeone

Torna al Pordenone, dove si è espresso ai massimi livelli della sua carriera, il metronomo del centrocampo Salvatore Burrai, che con la maglia del Perugia ha disputato due stagioni tra alti e bassi, nel campionato di C vinto e lo scorso anno in B. I ramarri gli hanno offerto un biennale e il Perugia – che aveva ancora un anno di contratto, ma che ha scelto di non prolungare – lo ha lasciato andare, come promesso.

Il centravanti

Giannitti è al lavoro per portare a Castori il prima possibile il centravanti. L’obiettivo è Gabriele Moncini del Benevento, per il quale il Perugia ha superato il corteggiamento del Bari. I sanniti, per evitare minusvalenze, dall’eventuale cessione dell’attaccante devono ricavare un milione e mezzo di euro. Ma la soluzione potrebbe essere il rinnovo in giallorosso e poi la cessione in prestito al Perugia. Una soluzione gradita anche a Moncini, che si sta allenando con il Benevento a Cascia.

Intanto hanno raggiunto il ritiro di Pieve di Cadore Aleandro Rosi e il neo acquisto Tiago Casasola.