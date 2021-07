Chichizola e Curado, difesa argentina per il Grifo di Alvini

Il difensore centrale in prestito dal Genoa con obbligo di riscatto | Due anni fa protagonista in B con il Crotone | Da giovedì allenamenti a porte aperte

Dopo il portiere Leandro Chichizola, il Perugia ufficializza anche l’arrivo di un altro argentino, il difensore centrale Marcos Curado, che lo scorso anno ha giocato a Frosinone. Il 26enne di Mar del Plata, di proprietà del Genoa, arriva alla corte di mister Alvini in prestito con obbligo di riscatto.

Marcos Curado, cresciuto nella squadra argentina dell’Arsenal FC, è arrivato in Italia, al Genoa, nel 2018. Ha giocato in prestito con l’Avellino, poi al Crotone dove ha conquistato la Serie A e nella scorsa stagione a Frosinone, dove è stato impiegato poco.

Si inizia così a definire il pacchetto difensivo, per il quale si sta tentando di convincere l’Empoli al prestito del promettente terzino destro Francesco Donati, fresco vincitore del Campionato Primavera. Una difesa rivoluzionata, come avverrà per l’attacco. Per il quale Santopadre vuole convincere la Roma al prestito di Mirko Antonucci.

Inizia la stagione: sedute con il pubblico

Intanto, giovedì 8 luglio inizia ufficialmente la stagione dei Grifoni. In programma tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra. Nel pomeriggio, ore 18, prima seduta di allenamento.

Venerdì 9 luglio, al mattino, sono previste visite mediche e test atletici mentre nel pomeriggio, sempre ore 18, è in programma la seduta di allenamento.

Sabato 10 luglio sono in agenda due sessioni: ore 9:30 e ore 18.

Domenica 11 verrà diramato l’elenco dei calciatori selezionati per il ritiro di Pieve Santo Stefano.

Le sedute in programma giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 saranno aperte al pubblico nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.