Per la porta il Perugia pesca all’estero: preso Chichizola

L'estremo difensore argentino ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo | Ecco chi è il nuovo portiere dei Grifoni

Il Perugia pesca all’estero il suo portiere. La porta dei Grifoni è affidata all’argentino Leandro Chichizola. L’annuncio è stato ufficializzato dalla società biancorossa – dopo l’anticipazione del giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. Con foto di rito durante la firma del contratto, insieme a Giannitti.

Il portiere, che era svincolato dal Cartagena, ha firmato un contratto di un anno, con diritto di opzione per un’altra stagione.

Chi è Leandro Chichizola

Nato a San Justo, in Argentina, il 27 marzo 1990, Leandro Chichizola è cresciuto nel River Plate, glorioso club dove ha disputato tra il 2009 e il 2014 30 partite (subendo 23 reti).

Quindi è arrivato nel 2014 in Italia, allo Spezia, dove ha disputato tre stagioni in B. Piazzandosi anche al terzo posto come miglior portiere tra i cadetti nel 2014-15.

Con i liguri ha disputato tutte le partite di fila in tre campionati. In tutto 141 presenze (compresa la Coppa Italia), con 136 reti.

Nel 2017 è approdato al Las Palmas, in Spagna, dove si è fermato una stagione, terminata con la retrocessione. Per poi passare al Getafe, dove è stato utilizzato pochissimo, prima di liberarsi nel gennaio di quest’anno. Per terminare la stagione al Cartagena FC.

Annuncio a sorpresa sfumate le piste italiane

Un annuncio a sorpresa, dopo che erano sfumate le piste italiane per portieri di categoria come l’ex Brignoli e Falcone, reduce da un’ottima stagione al Cosenza.

Ora arriva un calciatore con tre anni di esperienza in B, ma che negli ultimi tre anni in Spagna è stato utilizzato molto poco.