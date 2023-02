Chianelli e ospedale, Martedì grasso di sorrisi per i piccoli pazienti IMMAGINI

L'allegra visita delle maschere tradizionali, capeggiate dal Bartoccio, e quella spettacolare degli "animali" del Sasu

Tra il Residence Chianelli e l’ospedale di Perugia è stato un Martedì grasso di sorrisi, tra le maschere di carnevale tradizionali e originali, per i piccoli pazienti.

Al Chianelli sono arrivati il Bartoccio, figura tipica di Perugia, per poi salire in Veneto con Arlecchino, passando per Firenze con Stenterello, nelle Marche con il tradizionale Mosciolino, a Napoli, con il famosissimo Pulcinella, fino alla Calabria con Giangurgolo e alla Sardegna con Compodori. Le maschere, che rappresentano le provenienze da tutta Italia dei pazienti in cura nei reparti di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica, indossate da pazienti e familiari ospiti al Residence, sono state interamente realizzate da loro nell’ambito dei laboratori di Carnevale. Principesse, cowboy, super eroi e fatine invece per i più piccoli che, insieme alle maestre della scuola in ospedale dei “Coniglietti bianchi” hanno realizzato bellissime maschere. Via libera, inoltre, alla danza con l’esibizione delle volontarie e dei volontari sulle note di “Mamma mia” degli Abba. Tanta musica poi con il musicoterapeuta, Lorenzo Capolsini, insieme ai volontari e ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica, come Dion, bimbo di 9 anni guarito dalla leucemia, che oltre ad esibirsi alla batteria ha anche recitato una simpatica filastrocca di carnevale. Tante risate, infine, con il gruppo di volontari “Matti per la vita” di Gubbio che hanno eseguito due divertentissimi sketch e con i Vip clown tra scherzi e giochi.