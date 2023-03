Champions, Sir travolgente a Berlino | Ora la Lube per vincerle tutte in Superlega

Con l’eccezione del terzo parziale, vinto in volata da Berlino con un ace finale del regista Tille, la Sir Sicoma Monini comanda sempre le operazioni in campo nelle altre frazioni. Lo dicono i parziali finali e lo dicono anche i numeri della sfida. In particolare i 10 ace ed i 15 muri a referto minano le sicurezze del gioco tedesco e provocano tanti break che lanciano i Block Devils.

Giannelli gioca una partita magistrale in regia. Il talento del volley italiano mette a tabellino 6 punti e soprattutto manda in doppia cifra tutti i suoi compagni. 16 palloni li chiude l’Mvp Rychlicki, 16 anche per capitan Leon, 15 (con 6 incredibili ace) per Plotnytskyi, 11 (con 4 muri) e 10 (con il 70% in primo tempo) sono i punti rispettivamente di Flavio e Russo.

Oggi, giovedì dopo cinque giorni di trasferta, i Block Devils tornano finalmente a Perugia per preparare l’ultimo weekend di regular season di Superlega, con la supersfida di domenica a Pian di Massiano con la Cucine Lube Civitanova.

Tabellino

BERLIN RECYCLING VOLLEYS – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 1-3

18-25, 15-25, 25-23, 17-25

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Tille 1, Sotola 18, Mote 8, Brehme 4, Schott 2, Carle 6, Sato (libero), Kowalski, Trinidad de Haro, Kessel 9, Ronkainen. N.e.: Stalekar, Rodrigues. All. Enard, vice all. Oro.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 6, Rychlicki 16, Russo 10, Flavio 11, Leon 16, Plotnytskyi 15, Colaci (libero), Semeniuk. N.e.: Ropret, Herrera, Solè, Piccinelli (libero), Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Bernard Valentar – Koen Luts

LE CIFRE – BERLINO: 13 b.s., 3 ace, 42% ric. pos., 24% ric. prf., 38% att., 7 muri. PERUGIA: 18 b.s., 10 ace, 33% ric. pos., 17% ric. prf., 48% att., 15 muri.