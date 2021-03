Champions, Sir da urlo: ribalta Modena e va in semifinale

La Sir ribalta Modena e al golden set si prende la semifinale di Champions. I Block Devils soffrono nel primo set, vinto con caparbietà. Poi sono perfetti in attacco e in difesa. E passano sulle macerie di un’ottima Modena, trascinati da Leon e Plotnytskyi, sotto la regia di Travica.

Sir Sicoma Monini Perugia – Leo Shoes Modena 3-0 / 15-5 al golden set

(25-23; 25-18; 25-19)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica, Ter Horst 7, Ricci 10, Solè 5, Leon 24, Plotnytskyi 17, Colaci (libero), Zimmermann, Muzaj 3, Piccinelli. N.e.: Vernon-Evans, Russo, Atanasijevic, Sossenheimer (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

LEO SHOES MODENA: Christenson 4, Vettori 14, Stankovic 4, Mazzone 5, Petric 5, Lavia 8, Grebennikov (libero), Karlitzek 2, Porro, Rinaldi 1, Buchegger. N.e.: Bossi, Iannelli (libero), Sanguinetti. All. Giani, vice all. Carotti.

Arbitri: Stefano Cesare – Daniele Rapisarda

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 8 ace, 50% ric. pos., 15% ric. prf., 47% att., 13 muri. MODENA: 16 b.s., 3 ace, 34% ric. pos., 13% ric. prf., 36% att., 4 muri.

La partita

Partita subito complicata nel primo set, con i Block Devils che sembrano sentire sulle braccia il peso della rimonta a cui sono chiamati. Dai 9 metri arriva tanti errori. E dall’altra parte Modena sembra sfoderare la grande difesa della partita di andata.

La Sir riesce però ad allungare nel momento decisivo del set ed a resistere al tentativo dei Canarini di rientrare, chiudendo 25-23.

Il vantaggio galvanizza i Block Devils, Plotnytskyi e Leon aumentano i giri in attacco e dai 9 metri. Proprio un ace a 130 km/h del cubano naturalizzato polacco apre alla Sir la strada verso la conquista del secondo set.

Modena prova a reagire per evitare il 3-0 e il golden set. I Block Devils continuano a martellare e si portano sul +5.

Per respingere il tentativo di rientro dei Canarini Heynen manda in campo Muzaj, che si mette subito in evidenza in attacco e a muro.

Al terzo set point annullato Heynen chiama i suoi. E il terzo set la Sir se lo prende con Plotnytskyi. Ribaltato lo 0-3 dell’andata. Il passaggio del turno si decide al golden set.

L’ace velenoso di Ricci rompe l’equilibrio iniziale (4-2). E quando Leon alza il muro su Vettori, Giani chiama i suoi (7-4). Ma si riparte ancora con un muro del cubano naturalizzato polacco. La Sir va al cambio di campo con +4.

La Sir scappa sul servizio di Plotnytskyi, che trova tre ace consecutivi. E si prende golden set e passaggio in semifinale. Block Devils strepitosi!

I commenti

Ter Horst: “Una serata spettacolare! Sono molto orgoglioso della squadra e di quello che abbiamo fatto. Non era facile dopo la sconfitta di Modena, vincere al golden set stasera è una cosa fantastica. Siamo scesi in campo dopo aver lavorato tanto in questa settimana e questo è il risultato”.

Massimo Colaci: “Abbiamo giocato una brutta partita una settimana fa, ma poi in Champions c’è sempre la gara di ritorno ed io stasera ero consapevole della forza della squadra. Abbiamo lavorato bene in settimana, stasera siamo stati bravi soprattutto nella gestione della partita”.