Champions, basta la Sir2 contro i Dragoni di Cannes (3-0)

Grbic risparmia le forze dei Block Devils in vista della sfida con la Lube e in Francia si prende 3 punti senza problemi per restare a punteggio pieno

Bastano le seconde linee della Sir per superare i Dragoni e tornare da Cannes a punteggio pineo nella Pool E di Champions. Con Rychlicki fermato dal Covid, Grbic risparmia energie in vista della supersfida contro la Lube e fa ampio ricorso al turnover.

Ter Horst in campo e ampio spazio a Piccinelli, Plotnytskyi, Travica, Mengozzi e Dardzans, che si prende anche la soddisfazione di chiuder il primo set con un ace. Una prima frazione letteralmente dominata dai Block Devils.

Nel secondo set c’è invece partita, perché i francesi iniziano a difendere. E prendono coraggio con un break in avvio, prima di essere rimontati da Perugia. Che passa avanti, ma non riesce a scappare. Un set nel quale anche gli arbitri vanno nel pallone – come il tabellone – e che Perugia chiude in proprio favore 25-22 approfittando anche degli errori nel finale dei padroni di casa.

I Block Devils partono subito forte in avvio del terzo set – segnato in avvio dal black out del Palais de Victories – desiderosi di tornarsene a Perugia prima possibile con i tre punti in tasca. Una frazione nella quale si mette in mostra il giovane Darzans. E che Perugia chiude senza problemi con il 25-18 siglato da Leon.

As Cannes Dragons – Sir Sicoma Monini Perugia 0-3

15-25; 22-25; 18-25