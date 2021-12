Ansia Sir, Kamil Rychlicki positivo al Covid

Lunedì pomeriggio i risultati del giro di tamponi molecolari: tutti gli altri negativi | Brutta tegola nella settimana che porta alla sfida con la Lube

Brutte notizie in casa Sir dal secondo giro di tamponi. Kamil Rychlicki è infatti risultato positivo al Covid. Il giocatore lussemburghese è asintomatico ed è stato uno dei protagonisti della vittoria di domenica contro Monza.

Rychlicki, come da protocollo, è stato posto in isolamento fiduciario. I risultati degli altri tamponi, arrivati a metà pomeriggio di lunedì, sono risultati negativi.

Nel turno infrasettimanale Perugia aveva giocato a Piacenza contro la Gales, dove poi è stato scoperto un focolaio Covid. Ma un primo giro di tamponi aveva dato esito negativo per tutti.

Lunedì mattina nuovo giro di tamponi molecolari con la brutta sorpresa, comunicata dalla società bianconera.

Un tegola per Grbic, impegnati nel prossimo turno nella supersfida a Civitanova contro la Lube, seconda in classifica. Ed ex squadra del lussemburghese, che non potrà essere della partita. Prima c’è però la trasferta francese per la Champions a Cannes (mercoledì ore 19.30), per la quale si preannuncia un largo turnover.

Ovviamente dita incrociate per scongiurare che nei prossimi giorni si scoprano altri casi di positività al Covid tra i Block Devils.