"Cesi, porta dell’Umbria e delle meraviglie", assegnato il secondo bando per le attività a Euromedia - Tuttoggi

Salvati: “Si comincia a entrare nel vivo del progetto”

“Si comincia a entrare nel vivo del progetto – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Benedetta Salvati – grazie ai nostri uffici che stanno seguendo perfettamente il cronoprogramma di un intervento estremamente complesso, in costante contatto con il Ministero e la Regione Umbria. Questo bando è particolarmente importante perché ci consentirà di iniziare a rendere attrattivo il borgo e di fornire informazioni sull’evolversi del progetto che andrà avanti fino al 2026.

“Lunedì scorso abbiamo ospitato la corrispondente in Italia di France24, che ha realizzato un servizio sul nostro progetto”.

Dallo studio dei potenziali target a installazioni digitali e oleografiche: i servizi

Ad aggiudicarsi la gara una società ternana, Euromedia srl, che ha già realizzato importanti interventi per la comunicazione e la promozione del territorio. In questo caso i servizi riguardano: lo studio dei potenziali target e della relativa individuazione delle “aree tematiche di contenuto”; l’individuazione dei punti di interesse di Cesi e il suo territorio; la definizione di percorsi geolocalizzati attraverso sistemi di prossimità; lo sviluppo di una mobile-app come strumento per entrare in contatto diretto con i fruitori e guidarli, con logiche di gamification e edutaiment, all’interno del territorio di Cesi; un piano di comunicazione a supporto del progetto, con lo sviluppo di un portale promo-turistico; la creazione di installazioni digitali e olografiche a valore aggiunto nella Grotta Eolia, sotto Palazzo Stocchi.

Installazioni multimediali anche nella grotta Eolia

Le proposte di gamification e edutaiment saranno elaborate coerentemente con i contenuti che riguardano il borgo: storia, leggende, personaggi, collegamenti con il territorio di riferimento. In programma anche ricostruzioni virtuali 3D per i siti di Torre Maggiore e Sant’Erasmo, e per le mura poligonali. La grotta Eolia, già oggetto di visite guidate, sarà interessata da un progetto di installazioni multimediali (proiezioni olografiche, effetti sonori e luminosi, proiezioni laser).

A realizzare il tutto Euromedia, in collaborazione con le associazioni locali, in particolare con la Pro Loco di Cesi, con il Cai di Terni sezione “Stefano Zavka”.