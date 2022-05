Ceri 2022, Sant'Ubaldo chiude portone, oltre 60 le persone soccorse VIDEO - Tuttoggi

Sant’Ubaldo, anche stavolta, è riuscito ad entrare in basilica richiudendo il portone dietro di sé e lasciando quindi fuori San Giorgio e Sant’Antonio. Quest’ultimi sono entrati pochi minuti dopo, solo dopo i festeggiamenti nel chiostro e lo “scavijamento” del cero del patrono.

Impressionante il numero di persone giunte sul Monte. Durante tutta la giornata, invece, sarebbero state soccorse oltre 60 persone (come riferito dal Punto Medico Avanzato di Piazza Grande). Soprattutto dopo l’Alzata si sono registrati 14 svenimenti; 5 traumi minori; 11 ferite suturate; 2 dolori toracici (di cui 1 ricoverato all’ospedale di Branca), 4 dolori addominali; 11 attacchi di panico; una iperglicemia. Dopo la corsa ancora 4 svenimenti; 5 traumi (di cui 2 trasferiti in ospedale); 2 ferite suturate; un dolore toracico (un ricovero), uno stato ubriachezza, una crisi di panico e una vertigine.

La festa, come sempre, è cominciata all’alba con i tamburini che, dalle 4,30, hanno svegliato tutta la città. Dopo la visita al cimitero per portare il saluto ai ceraioli scomparsi, alle 8 si è celebrata la santa messa nella chiesetta di San Francesco della Pace detta dei “Muratori”. Da lì la sfilata dei santi con l’arrivo in Piazza Grande, dove in mattinata è avvenuta un’Alzata “perfetta”.