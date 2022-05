Gubbio riabbraccia i Ceri dopo 2 anni, Alzata perfetta in attesa della "folle corsa" VIDEO - Tuttoggi

Piazza Grande è tornata dunque ad accogliere una gigantesca folla colorata di giallo, blu e nero, che ha osannato il momento più suggestivo della giornata: i pesanti Ceri (macchine a spalla di legno tra i 263 e i 287 kg) che tornano in verticale, come ad “indicare il cielo”, sotto la guida dei Capitani Eduardo Amadei (Primo) e Paolo Procacci (Secondo), che sovrintendono lo svolgimento della Festa, e con l’aiuto dei Capodieci Alessandro Nicchi (Sant’Ubaldo), Fabio Uccellani (San Giorgio) e Andrea Tomassini (Sant’Antonio), protagonisti dell'”incavijamento” (operazione di fissaggio del Cero alla barella), della stessa Alzata e responsabili dell’intera Corsa).

Dopo le tre classiche “birate” intorno al pennone (piccolo “brivido” per San Giorgio ma senza sbandamenti), i tre simboli dell’Umbria sono poi usciti dalla splendida Piazza pensile, per mostrarsi a tutta la città nel pomeriggio. Alle 18 scatterà la “folle corsa” per le vie del centro, con tre soste, che si concluderà, intorno alle 20, in cima al Monte Ingino, con l’arrivo dei tre Ceri nella Basilica di Sant’Ubaldo.