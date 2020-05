"Cercasi chi ha fatto l'asilo al Monastero", curiosa iniziativa delle Clarisse di Montone - Tuttoggi

Curiosa iniziativa delle Sorelle Clarisse di “Sant’Agnese” a Montone alle quali, in questi giorni, è capitato spesso di ascoltare racconti, ricordi e aneddoti di persone che hanno fatto l’asilo proprio nel loro Monastero.

Anche se di quella quella generazione rimane ormai solo suor Celina, le suore più giovani, resesi conto di conoscere solo una parte di quei tempi raccontati dalle anziane, vogliono avere il punto di vista di chi, in quegli anni, era bambino. Ovvero i cittadini.

Ecco quindi l’idea: perché non scrivere qualcosa che rimanga nella storia e che non venga dimenticato? Abbiamo pensato che, se la cosa andrà in porto e avremo i vostri contributi, di fare una pubblicazione



“Vi chiediamo una vostra testimonianza firmata, – continuano le clarisse – che precisi gli anni in cui avete fatto qui l’asilo che però non sia solo una semplice cronaca dei fatti, piuttosto un racconto di emozioni e ricordi. Qualcuno ci ha parlato di ‘profumi’ (del minestrone, per esempio!), o del sevizio svolto dalle suore, delle loro caratteristiche. Non c’è bisogno di far cose lunghe, ma di condividere in sincerità, senza troppe lusinghe, non tralasciando le cose più “storte” e gli aneddoti più simpatici, quello che ancora portate in cuore“.



Chiunque voglia contribuire a questa iniziativa, per riportare a galla un pezzo di vita che vale la pena ricordare, potrà scrivere il suo ricordo alla mail: monastero.santagnese@gmail.com



Per ogni spiegazione o chiarimento telefonate al monastero e chiedete di suor Gloria, al numero 0759306140. Intanto Giuseppina Tirimagni si è messa al lavoro per rintracciare tutti gli “ex bambini” che hanno frequentato l’asilo.