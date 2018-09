“C’era un cinese al parco…”, la Polizia scopre orto abusivo in un giardino pubblico

A volte il confine tra un fatto di cronaca, la realtà e l’immaginifico diventa talmente labile da trasformarsi in qualcosa di molto simile ad una trama cinematografica o a una commedia teatrale. Non credevano certamente ai loro occhi gli agenti di Polizia che durante un controllo al parco Chico Mendez di Perugia hanno visto improvvisamente fuggire a piedi nella vicina Via Cotani un signore anziano spaventato dall’arrivo delle forze dell’ordine.

L’uomo poi fermato quasi subito dagli agenti, è stato identificato come cittadino cinese, 68enne, regolarmente presente sul suolo italiano e incensurato.

Il motivo della fuga però era assolutamente inaspettato. L’uomo da tempo aveva iniziato a coltivare a ortaggi e patate un pezzo del giardino pubblico. Un orto urbano, che probabilmente non dava nemmeno fastidio a nessuno ma che in ogni caso non è possibile realizzare in una proprietà pubblica.

Tant’è che l’anziano cinese è stato segnalato ai competenti uffici comunali per i provvedimenti del caso.

Rimane da chiarire se gli ortaggi coltivati era per uso personale o venivano “spacciati” in qualche vendita privata.

In entrambi i casi c’è di che interrogarsi su come le cose cambiano, spesso tornando alle origini di certi comportamenti umani.

