“Centro pedonale e pilomat per proteggere i cittadini dai rischi”

La proposta di Foligno in Comune dopo i fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica

I fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica hanno innescato un dibattito sul fronte del centro storico. Così il direttivo di Foligno in Comune sottolinea come “Quello che è accaduto mette in luce che la zona pedonale non è adeguatamente protetta dal rischio che delle auto l’attraversino a tutta velocità falciando i pedoni. L’amministrazione faccia installare dei pilomat ai principali accessi“.

“Serve rilancio del centro storico”

Le riflessioni di Foligno in Comune sono però ad ampio raggio: “Il centro è sporco, alcuni vicoli sono diventati delle discariche a cielo aperto, mancano eventi culturali capaci di attrarre pubblico da fuori città – anche perché quelli che c’erano sono di fatto azzerati – e ci sono tanti altri problemi segnalati da residenti e attività economiche di quest’area così importante per la vitalità di Foligno. Cosa servirebbe? Che finalmente si progetti, come chiediamo da tanti anni, un vero e proprio piano di rilancio del centro. Si faccia con modalità partecipative e si parta dalla pedonalizzazione dell’intera area, per affrontare le tante questioni con un approccio integrato, accompagnato con servizi, finanziamenti e incentivi adeguati“.