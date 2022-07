Con l’auto finisce contro i locali di largo Carducci: un arresto

Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica

Una lite, un inseguimento e l’arresto. Scene da far west in nel cuore del centro storico di Foligno, nella notte tra sabato e domenica, culminate con la corsa dell’auto contro gli arredi esterni dei locali di Largo Carducci e via della Zecca.

La lite e l’inseguimento

A quanto si apprende, la lite è scoppiata in un’altra zona della città ed è proseguita fino al momento clou, che poteva andare verso una tragedia. Uno dei due, un francese residente in un comune limitrofo, si è messo a bordo dell’auto e ha iniziato a inseguire l’altro, un peruviano. Una corsa che è finita quando sono stati travolti anche gli arredi esterni di quei locali.