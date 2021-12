"Fai un salto al centro del mondo", l'appello: "Lo slogan va tutelato"

Mozione approvata anni fa e rimasta inapplicata

La questione de “Foligno centro del mondo” è da anni al centro di celebri dissidi tra città. E stavolta anche lo slogan scelto dal Comune per il Natale, “Fai un salto al centro del mondo” entra nel dibattito.

L’appello di Mancia

L’appello dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Maria Mancia, è questo: “Non capisco perché non viene messo in atto l’ordine del giorno che presentai in consiglio comunale, approvato nel 2008. Un impegno a rivendicare e certificare tale denominazione prendendo posizioni ufficiali per creare aspettative generalmente condivise, che rivendichino l’orgoglio folignate di tale centralità”.

L’ordine del giorno approvato

Mancia ricorda che l’ordine del giorno è stato approvato con l’astensione dell’allora maggioranza e l’approvazione della minoranza di centrodestra, “che essendo divenuta maggioranza non dovrebbe esitare a portare avanti l’iniziativa”.