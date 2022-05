Centro "Fratelli tutti", ecco la casa della carità | Ospiterà anche ucraini

Sorrentino e Bassetti

Insieme all’accoglienza, il Centro Fratelli tutti avrà la scuola di formazione teologica, il laboratorio di rinnovamento pastorale, la scuola di economia della fraternità ma anche servizi per la famiglia e per la vita. Nell’immediato accoglierà anche cittadini ucraini, arrivati in Italia per sfuggire alla barbarie della guerra.

Il grande lavoro della Caritas e della Chiesa sul fronte della carità è stato sottolineato dal sindaco Stefano Zuccarini, un grande plauso da parte della presidente della Regione Tesei.

“L’Umbria è una regione piccola, ma segnata da tante opere di bene – ha detto il cardinale Bassetti – Ogni guerra è una pazzia, ma quando ci siamo coinvolti ce ne rendiamo più conto. In un modo o in un altro il Signore ci da occasione di essere fratelli tutti. Se la fraternità non si esprime in gesti di amore, non è vera. La fraternità è toccare la carne dei più poveri. Voi fratelli di foligno, avete fatto un bel sogno vicino all’alba che si è realizzato“.