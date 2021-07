Centri estivi a Santa Maria degli Angeli, iscrizioni ancora aperte - Tuttoggi

E’ ancora possibile effettuare l’iscrizione ai centri estivi per bambini e ragazzi che si svolgeranno fino al 6 agosto dentro e fuori l’istituto scolastico “Galeazzo Alessi”

E’ ancora possibile effettuare l’iscrizione ai centri estivi per bambini e ragazzi che, partiti lunedì, si svolgeranno fino al 6 agosto, dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 13), nelle aule scolastiche e negli spazi verdi circostanti l’istituto scolastico “Galeazzo Alessi”, in via Toti, a Santa Maria degli Angeli.

La domanda va presentata presso i laboratori Archimede in via Patrono d’Italia 66/B sempre a Santa Maria degli Angeli. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it

Da un punto di vista organizzativo, la gestione del servizio è affidata a soggetti qualificati e i destinatari sono strutturati in due fasce, bambini da 3 a 6 anni, e ragazzi da 7 a 12 anni (possono essere accolti anche bambini che necessitano di assistenza personale specialistica). I centri estivi sono un’opportunità sia sotto la veste di offerta ricreativa-educativa perché si svolgono attività e laboratori sia sotto forma di sostegno alle famiglie.

Il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi socio-sanitari Massimo Paggi hanno fatto visita ai primi gruppi e i bambini e i ragazzi hanno gradito l’arrivo degli amministratori a cui hanno rivolto anche domande curiose.