Celebrazioni di San Francesco 2023, ai pellegrini valdostani il saluto del Papa | La preghiera per le vittime di Mestre - Tuttoggi.info

Celebrazioni di San Francesco 2023, ai pellegrini della Valle d'Aosta anche il saluto del Papa. Le foto e i dettagli della giornata

Fisicamente era in piazza San Pietro a celebrare la messa di apertura della sedicesima Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi che si concluderà domenica 29 ottobre. Ma nel giorno delle celebrazioni di San Francesco 2023 (in cui ha pubblicato l’esortazione apostolica Laudate Deum sulla crisi climatica, otto anni dopo l’enciclica Laudato si’ e a tre anni dall’enciclica Fratelli tutti firmata nel 2020 proprio sulla tomba del Santo Patrono d’Italia), Papa Francesco – che ha scelto peraltro il nome del Santo che si festeggia proprio il 4 ottobre – non ha voluto far mancare il suo pensiero ai frati francescani.

“Gli ho fatto sapere della vostra presenza, cari fedeli della Valle d’Aosta. Mi ha scritto un bigliettino in cui dice così: ‘Caro fratello, grazie tante per la tua e-mail… Ti invio un caloroso saluto a te e ai Frati riuniti e ai fedeli e Amministratori della Valle d’Aosta riuniti ad Assisi. Prego per voi, per favore fallo per me. Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca. Fraternamente, Francesco’”. A leggere il messaggio del Pontefice, nel saluto che ha preceduto la messa solenne delle 10 in Basilica superiore, il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni.

“È con particolare riconoscenza – ha detto ancora il Custode nel suo saluto per le celebrazioni di San Francesco 2023 – che ringrazio per la presenza dei sindaci o comunque dei rappresentanti di tutti i 74 comuni che compongono la vostra regione autonoma, la più piccola regione italiana sia per estensione che per numero di abitanti. Proprio questa piccolezza, che ci ricorda ancora san Francesco che amava chiamarsi ‘piccolino’, ci permette di accogliervi tutti qui in Basilica e ciò mi fa davvero molto piacere.San Francesco, del quale stiamo celebrando i centenari più significativi e del quale ricorderemo gli ottocento anni della morte nel 2026, interceda perché in questo cambiamento d’epoca sappiamo accogliere dal Signore il dono di una vita buona e bella, di una capacità di amicizia e di condivisione, di un grande amore per l’umanità”, la conclusione del discorso del Custode.

Non è mancato un pensiero per le vittime della tragedia di Mestre, dove un pullman è precipitato dal cavalcavia causando una ventina di vittime: “Vorrei ricordare le vittime della tragedia di mestre accaduta ieri sera”, le parole di fra Marco.

