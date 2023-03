Celebrazioni benedettine, la Fiaccola Pro pace torna in Italia

Si è concluso il viaggio in Portogallo della Fiaccola Pro Pace et Europa Una delle delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino

Si è concluso il viaggio in Portogallo della Fiaccola Pro Pace et Europa Una delle delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino con la visita al Monastero Benedettino di Singeverga, l’unico attualmente presente in terra lusitana, il più ad occidente in Europa che si trova al confine tra Porto e il comune di Braga.

“Ripartiamo verso l’Italia molto più ricchi grazie a questa nuova esperienza della Fiaccola, dopo aver avuto l’onore di portare la luce di Benedetto ai confini occidentali del Continente” ha detto il Sindaco di Norcia Alemanno. “Sentiamo forte la responsabilità di portare con noi il messaggio benedettino, fatto di valori profondi che hanno valicato i secoli e di cui l’Europa non può prescindere, come quello della pace, quanto mai in questo momento auspicata. In ogni luogo in cui siamo stati accolti abbiamo colto questa stessa esigenza di condivisione di valori nel solco tracciato e illuminato da San Benedetto” ha concluso.