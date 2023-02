Celebrazioni benedettine, delegazioni oggi alla Camera e Fiaccola domani dal Papa - Tuttoggi

La fiaccola benedettina sarà benedetta da Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale in Vaticano

Prendono il via le iniziative del Marzo Benedettino, dedicato a San Benedetto da Norcia, patrono della città e d’Europa. Oggi (7 febbraio) alle ore 17 le delegazioni delle città di Norcia, Subiaco e Cassino, guidate dai rispettivi Sindaci Nicola Alemanno, Domenico Petrini ed Enzo Salera saranno ricevute dal Presidente della Camera dei Deputati On. Lorenzo Fontana a Montecitorio, accompagnati dai tedofori, amministratori e gonfaloni dei tre comuni. Sarà presenta anche una rappresentanza del Monastero di San Benedetto in Monte di Norcia guidata dal Priore Benedetto Nivakoff.

Mercoledì 8 febbraio, la torcia sarà benedetta da Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale in Vaticano alle ore 9. Le delegazioni poi scenderanno alle Grotte Vaticane per rendere omaggio alla tomba di San Pietro e del Papa Emerito Benedetto XVI, recentemente scomparso e alle cui esequie hanno preso parte i primi cittadini delle città unite nel nome del Santo patrono d’Europa. A seguire raggiungeranno la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura dove sarà reso omaggio alla tomba dell’apostolo Paolo; le delegazioni saranno quindi poi essere ricevuti dall’ Abate Dom Donato Ogliari e dall’Arcirprete della Basilica, il Cardinale James Michael Harvey.