Celebrati i 40 ultracentenari dell'eugubino-gualdese | La più "longeva" ha 107 anni - Tuttoggi.info

Alla tradizionale festa organizzata in loro onore da Anteas hanno partecipato in 9 | Nel comprensorio 23 sono nel Comune di Gubbio, 12 in quello di Gualdo Tadino

Sono stati festeggiati nella Basilica di Sant’Ubaldo gli ultracentenari del comprensorio eugubino-gualdese, che in totale sono ben 40.

Tra questi le donne la fanno da padrone con ben 37 unità mentre gli uomini sono solo tre. Nel dettaglio 23 si trovano nel Comune di Gubbio, 12 a Gualdo Tadino 2 a Costacciaro, 2 a Sigillo e uno a Fossato di Vico. Tra di loro la decana è Chiara Palazzari (107), residente proprio nella Città dei Ceri.

Nel giorno a loro dedicato dall’ormai tradizionale festa organizzata da Anteas, Diocesi e Comune di Gubbio, oltre alla Fnpi Cisl, se ne sono presentati (per vari “imprevisti dell’ultimo minuto”) appena 9, orgogliosamente in rappresentanza della totalità dei “colleghi”.

Come tradizione la Santa messa – dopo l’iniziale momento di convivialità con tanto di torta – è stata officiata dal rettore della Basilica don Giuseppe Ganassin, insieme a don Pietro Benozzi. Il presidente di Anteas Giancarlo Castagnoli, che 10 anni fa ideò l’iniziativa insieme al vescovo emerito Mario Ceccobelli, ha detto “Continueremo sempre a festeggiare queste persone ‘meno giovani’, anche solo per il senso di gratitudine per ciò che hanno fatto per noi“.

Giuliana, Ines, Speranza (100 anni), Domenica, Irma, Giuseppa (101), Luisa (102), Corrado (103) ed Elena (104) hanno assistito alla celebrazione insieme ai sindaci di Gubbio, Gualdo Tadino e Costacciaro, rispettivamente Filippo Stirati, Massimiliano Presciutti e Andrea Capponi.