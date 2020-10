Cede l'asfalto e camion sprofonda in una voragine - Tuttoggi

Incidente a dir poco particolare, questa mattina (martedì 13 ottobre), in via Pennoni, a Gualdo Tadino, dove un camion è sprofondato in una voragine a causa di un cedimento del fondo stradale.

Il mezzo pesante è rimasto bloccato e in bilico sulle ruote posteriori proprio all’incrocio con via Calai, durante i lavori di allargamento della strada, che ovviamente sono stati subito interrotti.

Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite e, vista l’area circoscritta per la presenza del cantiere, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella voragine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana per le complesse operazioni di recupero del camion. L’intera via Pennoni è stata interdetta al traffico.