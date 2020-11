C’è il Drago e la Sir torna grande: 3-1 a Milano

Torna in regia il Drago Travica e la Sir torna grande. All’Allianz Milano, attualmente terza forza della Superlega, i BLock Devils tornano al successo dopo il difficile rientro per la lunga pausa Covid, segnato dalla sconfitta a Monza.

A far cambiare marcia ai Block Devils l’ingresso di Travica, ancora assente a Monza, che dal secondo set torna a far girare nel modo giusto quella macchina micidiale che è la Sir. Che ritrova nel finale del match un’altra delle sue armi, il servizio di Leono. E soprattutto trova il suo capitano Atanasijevic, che erano tornato ad “assaggiare” il rettangolo di gioco a Monza.

Heynen aveva detto che ci sarebbe voluto almeno un mese per tornare a vedere la vera Sir. Forse il pieno recupero sarà ancora più veloce.

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia 1-3

(25-21; 20-25; 21-25; 22-25)

Primo set

Con Travica in panchina, ancora con le scorie della lunga sosta a causa del Covid, a lanciare Plotnytskyi, Leon e capitan Atanasijevic c’è Zimmermann.

Perugia parte subito bene e si porta sul +3 con l’attacco di Bata (3-6).

Milano sfrutta gli errori in ricezione dei Block Devils e passa 8-7.

Ricci alza il muro per il +2 Sir (9-11).

Sempre Ricci, con un primo tempo, dà il +3 alla Sir (12-15).

Milano reagisce e con il turno in battuta di Ishikawa si porta avanti 16-15.

L’invasione di Ter Horst vale il doppio vantaggio per Milano (19-17). Heynen chiama i suoi. Troppi errori per la Sir, dopo un buon avvio.

La Sir raggiunge il pari con Russo (19-19) e Piazza chiama i suoi.

Milano prova a scappare. E Heynen mette in campo Travica e Solè. Ora la Sir ha il sestetto titolare.

Milano mura Leon (23-20) e agguanta il primo set 25-21.

Secondo set

Si ricomincia con Travica in regia. Milano trova però subito ancora un ace con Ishikawa, che però al secondo tentativo sbaglia (4-3). Imitato da Leon: non ha trovato ancora la sua fenomenale battuta il campione polacco.

Reazione di Perugia, che raggiunge il pari (6-6).

Milano ancora avanti, la Sir accorcia con un grande attacco di Leon (11-10).

La Sir torna avanti con Plotnytskyi (11-12).

Massimo equilibrio in questa fase.

La Sir prova l’affondo e va sul +2 con un pallonetto di Leon (17-19).

Milano però non molla. La Sir allunga (19-22) con l’attacco di Plotnytskyi che cerca e trova il mani-fuori.

Il muro di Oleh regala alla Sir 5 palle set. E al secondo tentativo il primo tempo di Solè è vincente (20-25).

Terzo set

Il terzo set si apre nel segno di Solè e con l’intesa con Travica.

Milano prova a scappare, ma la Sir trova il pari (6-6) e si porta avanti con le giocate di Travica per Solè, Plotnytskyi e Leon (9-13). Anche Ter Horst vuole partecipare alla festa con un grandissimo attacco dopo una bella difesa di Perugia (9-14). Una giocata che mostra come i Block Devils stiano ritrovando i meccanismi persi durante la sosta.

Con il turno in battuta di Kozamernik Milano trova il pari (15-15).

Perugia si porta sul +3 con Ter Horst. Ma Milano si rifà sotto.

L’invasione di Milano consente alla Sir di mantenere i 2 punti di vantaggio (19-21).

L’attacco di Leon vale il set ball per la Sir, che chiude 21-25 ancora sulla giocata dell’asso cubano naturalizzato polacco.

Quarto set

In avvio di quarto set arriva anche ciò che tutti i Sirmaniaci aspettavano: l’ace di Leon (3-5).

Difesa super di Colaci per un punto chiuso da Ter Horst (4-6). Grande Sir ora!

Milano però resta incollata e mette la testa avanti (10-9).

La Sir difende benissimo e una doppia invasione vale il +2 per la Sir.

Milano trova il pari, ma ancora un’invasione per il 18-20.

Ancora un ace di Leon che ha scaldato il suo braccio micidiale (20-23).

Milano torna a -1 e Heynen chiama i suoi.

La palla di Ishikawa finisce fuori, match ball per la Sir. Il punto della vittoria arriva con Atanasijevic! E anche questa è una grande notizia per la Sir e per i suoi tifosi.