C’è il decreto, umbri al voto per le regionali il 17 e 18 novembre

Umbria al voto domenica 17 e lunedì 18 novembre per scegliere chi guiderà la Regione nei prossimi 5 anni. Pubblicato questa mattina (domenica) dalla governatrice Donatella Tesei l’atteso decreto che ufficializza la data delle elezioni.

Una data che circolava da giorni – così come pare che da giorni fosse pronto il decreto – ma per la quale si attendevano notizie da Roma circa la possibilità, apparsa però subito poco praticabile, di una proroga del mandato.

Niente voto nella prima domenica di dicembre, dunque, gli umbri andranno alle urne insieme agli emiliano-romagnoli il 17 e 18 novembre per quello che, anche dopo l’esito del voto in Liguria (27 e 28 ottobre) si presenta anche come un test per il Governo nazionale di centrodestra.

Del resto, le due principali candidate a guidare l’Umbria avevano già scaldato da tempo i motori della campagna elettorale. La rappresentante del Patto Avanti, il campo largo del centrosinistra, Stefania Proietti, domani (domenica 22 settembre), presenterà ufficialmente la propria candidatura al Lyrick della sua Assisi.

La governatrice umbra Donatella Tesei, confermata dalla coalizione di centrodestra, dovrebbe lanciare ufficialmente la propria campagna elettorale sabato 5 ottobre a Umbrifiere di Bastia Umbra (ma in questo caso data e luogo sono da confermare).

Oltre a loro, dopo la rinuncia di Stefano Bandecchi a candidarsi come presidente a seguito dell’accordo con il centrodestra, gli altri candidati sono Marco Rizzo (Umbria sovrana), Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso), Roberto Fiore (Forza Nuova) e Francesco Miroballo (Umbria Autonoma).

Il 17 novembre urne aperte dalle 7 alle 23; il 18 novembre dalle 7 alle 15.