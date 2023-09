Cavalcata di Satriano 2023, il 3 settembre torna la manifestazione da Nocera ad Assisi - Tuttoggi.info

Si rinnova una delle più antiche tradizioni che è anche un modo per valorizzare il monte Subasio. Torna domani, per il momento con la formula a un solo giorno – che peraltro quella originale, per percorso e struttura della manifestazione – ma con il ripristino del percorso da porta San Giacomo a Santa Chiara, la cavalcata di Satriano, organizzata dalla Compagnia Cavalieri di Satriano guidata dal conestabile Giovanni Raspa.

Si tratta di un momento di devozione che unisce quattro comuni, Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina, che hanno anche firmato, qualche anno fa, un documento congiunto per la valorizzazione del parco del Monte Subasio che, dopo la pandemia, sta pian piano prendendo il via. Creata nel 1923 da Arnaldo Fortini per ricordare l’ultimo viaggio di San Francesco malato da Nocera Umbra ad Assisi, la Cavalcata di Satriano vedrà domani alle 8.30 la partenza dalla Rocchicciola del percorso a piedi organizzato dai Cavalieri del Colle Paradiso, mentre alle 9 i Cavalieri si raduneranno a Nocera da dove alle 9.30 partiranno portando con loro la pergamena di saluto. Alle 10.30 i cavalieri faranno colazione a Villa Postignano e alle 11.45 ci sarà un aperitivo Castel Senese. Alle 12 l’arrivo a Satriano e la celebrazione della messa: dopo il pranzo ad Armenzano, alle 15.30 la partenza verso Assisi, con sosta alle 16.45 a Costa di Trex. Alle 17.50 l’appuntamento a porta San Giacomo, dove si formerà il grosso del corteo della cavalcata che arriverà in piazza del Comune dove alle 18 si terrà l’incontro tra le municipalità di Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina che andranno poi verso piazza Santa Chiara, dove alle 18.10 ci sarà l’omaggio floreale dei cavalieri alle Clarisse e la consegna della pergamena al sindaco di Assisi, con i saluti dei sindaci e la benedizione dei cavalieri.

La Cavalcata di Satriano ricorda il viaggio di San Francesco, morente, da Nocera ad Assisi: il fatto è raccontato nella “Vita Secunda” di Tommaso da Celano: il Poverello d’Assisi andò a Nocera per alleviare la malattia con le acque miracolose della piccola cittadina umbra, per poi tornare nella città natale circa un mese prima della sua morte.