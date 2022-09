Castori: “Si prepara la tattica, ma il derby si gioca con il cuore”

Il tecnico: "Ternana ambiziosa e con vocazione offensiva, dovremo limitarli | Il Perugia gioca in difesa? Con l'Ascoli 16 tiri in porta..."

Fabrizio Castori arriva in sala stampa dopo l’incitamento dei tifosi ai suoi giocatori (“sappiamo quanto tengan a questa partita, ma ci teniamo anche noi”). E dopo la rifinitura che ha chiuso una settimana di allenamenti, ancora a porte chiuse, in cui si è lavorato soprattutto per trasmettere ai ragazzi gli automatismi che il tecnico si aspetta. “Il tempo gioca a nostro favore” ripete Castori.

Che, come è suo solito, non dà anticipazioni sulla squadra che scenderà in campo al Liberati: “Mi serve – spiega – per tenere sulla corda tutti i giocatori, perché l’incertezza su chi gioca porta ad avere tensione nervosa e quindi concentrazione. E poi – aggiunge – non voglio dare un vantaggio agli avversari, perché non abbiamo bisogno”.