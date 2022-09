“Noi vogliamo questa vittoria!”, i tifosi incitano i Grifoni prima del derby VIDEO e GALLERY

Cori di incitamento per il Perugia e ovviamente contro gli avversari della Ternana. Un incitamento apprezzato anche dal tecnico biancorosso, Fabrizio Castori: “Un momento importante. Sappiamo quanto i tifosi tengano a questa partita. E ci teniamo anche noi”.

Il tecnico ha confermato che per la gara di Terni sono convocati Strizzolo (che in settimana ha fatto lavoro differenziato, dopo l’affaticamento muscolare) e Angella, al rientro dopo un infortunio. Il primo è pronto a stringere i tempi e ad essere impiegato dal primo minuto dal tecnico. Angella ha dovuto forzare i tempi di recupero, anche per l’infortunio occorso a Curado. Ma potrebbe partire dalla panchina, con Sgarbi al centro della difesa e Rosi a destra.