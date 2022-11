Castori abbraccia Struna in attesa del chiarimento su Rosi e Angella

Le parole dell'allenatore sul nuovo acquisto del Perugia e sulla situazione dei due difensori al momento ancora fuori squadra

Castori accoglie con soddisfazione l’arrivo di Struna, che ha già allenato a Varese, nel primo anno in Italia del difensore sloveno, e a Carpi, dove ha giocato anche terzino. “E’ un difensore centrale che può ricoprire tutti e tre i ruoli centrali – spiega l’allenatore del Perugia – perché calcia con tutti e due i piedi. E’ un giocatore strutturato – ha aggiunto il tecnico – forte nel gioco aereo”. Confidando che possa dare una mano alla difesa del Perugia, fin qui lontanissima da quella quasi impenetrabile di un anno fa.

Struna, appena aggregato dopo essersi allenato da solo in questi mesi, non sarà subito disponibile. Così come a Frosinone non ci saranno ancora Rosi e Angella, che mercoledì hanno incontrato il nuovo direttore sportivo Castagnini. Il primo ad attendere un chiarimento sulla loro posizione è proprio Castori: “Momentaneamente non sono disponibili” si è limitato a dire il mister. Che ha aggiunto: “Aspettiamo, valutiamo bene e vediamo quello che succederà nei prossimi giorni…”. Parole dette con un sospiro, a conferma, probabilmente, di come questa situazione, comunque, non faccia bene alla squadra, specialmente in un momento così difficile.