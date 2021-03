Castelluccio di Norcia tra la neve, un mese in un video - Tuttoggi

Castelluccio di Norcia ed il monte Vettore tra la neve. E' l'ultimo video, che ripercorre il mese di febbraio, realizzato grazie alla webcam di Scenari Digitali

Castelluccio di Norcia ed il monte Vettore tra la neve. E’ l’ultimo video, che ripercorre il mese di febbraio, realizzato grazie alla webcam di Scenari Digitali per non far cadere l’attenzione sul borgo terremotato.

Un mese con la neve che inizia a sciogliersi, le giornate più luminose e si va verso la primavera.

Il timelapse “Castelluccio di Norcia – Febbraio 2021” è stato realizzato tramite la tecnica del timelapse daily, grazie alla webcam riattivata a Castelluccio con una campagna di crowdfunding, che ha coinvolto donatori da tutta Italia.