Castel Ritaldi, domani la prima edizione di Fiabe Saporite

Castel Ritaldi è pronta a dare il via alla prima edizione di Fiabe Saporite con tante attività per bambini e famiglie per l’intera giornata di sabato 26 gennaio. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro loco e il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini Psr per l’Umbria 2014-2020 Misura 19.3, nasce dall’intuizione di mettere insieme prodotti e sapori di cui il territorio è ricco con la tradizione ventennale di fiabe e favole che lo caratterizza.

Dalle 10.30 sarà aperto il Villaggio dei sapori con produttori del territorio e street food con degustazioni. Nel corso della giornata, dopo una camminata ecologica alle 10, sono previsti laboratori in cui i bambini possono applicarsi manualmente: i minicorsi di cucina ‘Pasta da fiaba’ e ‘Pizza da fiaba’ e l’attività ‘Creiamo dal latte’ in cui possono vedere la cagliatura e preparare il formaggio. A questi si aggiunge ‘Zafferano da fiaba’ che prevede dimostrazioni e lavorazione della pregiata spezia e un laboratorio di biscotti per bambini con la presenza di un produttore di zafferano. Spazio poi alla creatività con le attività a cura dell’artista Esmeralda, il laboratorio con prodotti tipici ‘Olivelli e vinarelli’ e quello di pittura per bambini ‘Il paese in una bottiglia’ per la realizzazione di etichette artistiche da applicare sulle bottiglie. Ci saranno, inoltre, al mattino un corso di avvicinamento alla potatura a cura di esperti del settore e nel pomeriggio uno di avvicinamento al vino con sommelier e degustazioni. La tipicità dell’olio di Castel Ritaldi sarà esaltata dall’iniziativa ‘Bruschettiamo! Cari genitori la bruschetta oggila preparo io’ in programma alle 15. Non mancheranno poi una ‘Caccia al tesoro saporita’ alle 15.30 per le vie del castello e ‘Riscaldiamoci con una fiaba saporita’ con racconti di fiabe intorno al fuoco.

Prima del momento conclusivo con la banda musicale e le majorettes di Castel Ritaldi, alle 17 ci sarà la presentazione del progetto Art bonus archivio digitale nazionale delle opere letterarie vincitrici del Premio letterario ‘Mario Tabarrini’ Paese delle fiabe di Castel Ritaldi.

