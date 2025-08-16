 Caso Domenico Vincenti, si indaga per morte da altro reato - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Caso Domenico Vincenti, si indaga per morte da altro reato

Redazione

Caso Domenico Vincenti, si indaga per morte da altro reato

Sab, 16/08/2025 - 14:06

Condividi su:

Morte da altro reato. Questa l’ipotesi investigativa per il decesso di Domenico Vincenti, lo chef – ristoratore folignate 56enne trovato senza vita nel pomeriggio di Ferragosto all’interno della struttura di Fontepino, a Spoleto, che gestiva dal 2022, in località Perchia.

I primi rilievi autoptici effettuati dal medico legale Luca Tomassini hanno infatti escluso sul corpo lesioni che possano far pensare ad un omicidio. Ed anche i graffi sul volto sarebbero dovute alla caduta sul pavimento. Ma materiale rinvenuto nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere – materiale posto sotto sequestro e ora oggetto di approfonditi accertamenti – fa ipotizzare che la morte possa essere avvenuta a seguito di altro reato, ex art. 586 del Codice penale. Reato ipotizzato, al momento, nei confronti di ignoti, dal magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituito Michela Petrini.

Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza del ristorante – resort, per verificare se Vincenti abbia ricevuto visite nei momenti precedenti al decesso, avvenuto diverse ore prima del tragico ritrovamento. Da mercoledì sembra infatti che non avesse più risposto al telefono.

Sequestrato anche il cellulare della vittima. Sul quale è presente anche il messaggio – che Tuttoggi ha avuto la possibilità di ascoltare – attraverso il quale il ristoratore aveva riferito ad una cliente di aver accusato un malore e di essere stato soccorso dal personale sanitario. Aspetto che però, dalle verifiche effettuate, sembrerebbe non rispondere a verità. Un altro aspetto da chiarire, dunque, per far luce su un decesso che ha colpito le comunità dello Spoletino e del Folignate dove il 56enne, per la sua attività, era molto conosciuto.

Ca.Cer. Ma.Sba.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Valnerina

Fulmine innesca incendio su monte Coscerno, video

Foligno

Nonna Iside sbarca in Texas con le sue ricette

Valnerina

A settembre il Parco nazionale dei monti Sibillini apre le porte ai volontari per la salvaguardia degli anfibi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

William e Kate presto nella nuova casa: trasloco entro l’anno a Forest Lodge
Ultim'ora Italia

Chris Martin a sorpresa in un pub di provincia improvvisa concerto: fan scatenati

Ultim'ora Italia

Trump e Putin parlano, guerra continua: vertice non ferma attacchi

Spoleto

Caso Domenico Vincenti, si indaga per morte da altro reato

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!