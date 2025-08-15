Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri

E’ stato trovato morto, nel pomeriggio del giorno di Ferragosto, un noto ristoratore in una struttura di Spoleto, di 56 anni, di cui al momento preferiamo non dare il nome in attesa che vengano informati i familiari. La morte, da quanto si apprende, risalirebbe ad almeno due giorni fa.

Il corpo è stato rinvenuto all’interno della struttura, chiusa per la ristorazione, ma con alcuni ospiti nell’attiguo impianto. Molto conosciuto anche dagli umbri per ospitare feste e serate disco.

Nessuno si sarebbe accorto dell’assenza dell’imprenditore. Aspetto sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Il drammatico ritrovamento è stato fatto intorno alle 17, tanto che la notizia della morte del noto ristoratore ha fatto ben presto il giro della frazione spoletina dove si trova la struttura. Il ristoratore era noto anche per aver fatto corsi di alta cucina.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Spoleto e, in serata il medico legale per i primi rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Spoleto.

Masba. Carcer.

(nelle prossime ore seguirà servizio completo)