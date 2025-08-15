 Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri

Redazione

Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri

Ven, 15/08/2025 - 20:48

Condividi su:

E’ stato trovato morto, nel pomeriggio del giorno di Ferragosto, un noto ristoratore in una struttura di Spoleto, di 56 anni, di cui al momento preferiamo non dare il nome in attesa che vengano informati i familiari. La morte, da quanto si apprende, risalirebbe ad almeno due giorni fa.

Il corpo è stato rinvenuto all’interno della struttura, chiusa per la ristorazione, ma con alcuni ospiti nell’attiguo impianto. Molto conosciuto anche dagli umbri per ospitare feste e serate disco.

Nessuno si sarebbe accorto dell’assenza dell’imprenditore. Aspetto sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Il drammatico ritrovamento è stato fatto intorno alle 17, tanto che la notizia della morte del noto ristoratore ha fatto ben presto il giro della frazione spoletina dove si trova la struttura. Il ristoratore era noto anche per aver fatto corsi di alta cucina.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Spoleto e, in serata il medico legale per i primi rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Spoleto.

Masba. Carcer.

(nelle prossime ore seguirà servizio completo)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Valnerina

Frazioni senza rete Tim da dieci giorni, cittadini isolati in Valnerina

Foligno

Tornano le tre Masterclass degli Amici della Musica di Foligno

Foligno

Parco dei Canapè, 1,5 milioni per la riqualificazione

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri

Ultim'ora Italia

Dmitriev incontra un orso in Alaska prima del vertice: “Sia di buon auspicio”
Ultim'ora Italia

Albero cade su auto nel Materano, morto un ragazzo

Ultim'ora Italia

Sinner e il team: “Giusto lavorare ancora con Ferrara”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!