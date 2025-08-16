Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore - Tuttoggi.info

Choc a Foligno e Spoleto per la scomparsa dello chef Domenico Vincenti, l’uomo rinvenuto privo di vita nel pomeriggio di ferragosto all’interno del locale che gestiva in località Perchia, una frazione dello spoletino, soprattutto in occasione di eventi e cerimonie. Aveva 56 anni, compiuti lo scorso gennaio.

La morte viene classificata per cause naturali. Nulla al momento può far ritenere una causa diversa, come avrebbe anche confermato il medico legale giunto sul posto per una prima ricognizione.

I carabinieri di Spoleto si sono trattenuti fino a notte fonda per avere una situazione chiara del locale in cui il cuoco è stato ritrovato privo di vita e cercare di ricostruire le sue ultime ore.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto l’autopsia che chiarirà le cause della morte, avvenuta probabilmente tra martedì e mercoledì scorso. La salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia in vista degli esami autoptici.

Morte chef, choc a Foligno e Spoleto

Vincenti, a quanto apprende Tuttoggi, era stato ricoverato martedì scorso al nosocomio di Foligno a causa di un malore: questo almeno quanto aveva lui stesso detto in un messaggio vocale mandato per whatsapp ad un cliente al quale aveva confidato di essere svenuto al lavoro e quindi di essere stato trasportato in ambulanza in ospedale dove gli avrebbero applicato una flebo.

Da mercoledì non avrebbe più risposto al telefono. Solo ieri, 15 agosto, qualcuno è andato a cercarlo nel ristorante, trovandolo purtroppo riverso in terra privo di vita.

Un locale che gestiva dal 2022 ma che era intenzionato a lasciare entro fine anno per gli impegni professionali che lo vedevano impegnato, così riferiscono alcuni clienti, anche in un altro ristorante del folignate.

La maestria in cucina lo avevano fatto apprezzare in tutta l’Umbria, da Foligno a Spoleto, da Valtopina a Orvieto, città in cui lo chef aveva nel tempo messo in mostra la propria maestria culinaria conquistando i palati di molti clienti.

Carcer. Masba.

(articolo in aggiornamento)