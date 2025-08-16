 Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore

Redazione

Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore

Sab, 16/08/2025 - 02:22

Condividi su:

Choc a Foligno e Spoleto per la scomparsa dello chef Domenico Vincenti, l’uomo rinvenuto privo di vita nel pomeriggio di ferragosto all’interno del locale che gestiva in località Perchia, una frazione dello spoletino, soprattutto in occasione di eventi e cerimonie. Aveva 56 anni, compiuti lo scorso gennaio.

La morte viene classificata per cause naturali. Nulla al momento può far ritenere una causa diversa, come avrebbe anche confermato il medico legale giunto sul posto per una prima ricognizione.

I carabinieri di Spoleto si sono trattenuti fino a notte fonda per avere una situazione chiara del locale in cui il cuoco è stato ritrovato privo di vita e cercare di ricostruire le sue ultime ore.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto l’autopsia che chiarirà le cause della morte, avvenuta probabilmente tra martedì e mercoledì scorso. La salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia in vista degli esami autoptici.

Morte chef, choc a Foligno e Spoleto

Vincenti, a quanto apprende Tuttoggi, era stato ricoverato martedì scorso al nosocomio di Foligno a causa di un malore: questo almeno quanto aveva lui stesso detto in un messaggio vocale mandato per whatsapp ad un cliente al quale aveva confidato di essere svenuto al lavoro e quindi di essere stato trasportato in ambulanza in ospedale dove gli avrebbero applicato una flebo.

Da mercoledì non avrebbe più risposto al telefono. Solo ieri, 15 agosto, qualcuno è andato a cercarlo nel ristorante, trovandolo purtroppo riverso in terra privo di vita.

Un locale che gestiva dal 2022 ma che era intenzionato a lasciare entro fine anno per gli impegni professionali che lo vedevano impegnato, così riferiscono alcuni clienti, anche in un altro ristorante del folignate.

La maestria in cucina lo avevano fatto apprezzare in tutta l’Umbria, da Foligno a Spoleto, da Valtopina a Orvieto, città in cui lo chef aveva nel tempo messo in mostra la propria maestria culinaria conquistando i palati di molti clienti.

Carcer. Masba.

© Riproduzione riservata

(articolo in aggiornamento)

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Valnerina

Fulmine innesca incendio sul Coscerno. Altro rogo a Monteleone | Foto

Valnerina

Frazioni senza rete Tim da dieci giorni, cittadini isolati in Valnerina | Aggiornamento

Foligno

Tornano le tre Masterclass degli Amici della Musica di Foligno

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Trump e Putin, il vero vertice in auto? La scelta a sorpresa

Ultim'ora Italia

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik
Ultim'ora Italia

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca
Spoleto

Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!