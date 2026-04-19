Todi, inaugurata la nuova sede della Cgil: al centro della città e delle persone - Tuttoggi.info

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Todi, inaugurata la nuova sede della Cgil: al centro della città e delle persone

Redazione

Todi, inaugurata la nuova sede della Cgil: al centro della città e delle persone

Dom, 19/04/2026 - 09:32

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Di fronte ad una società troppo spesso frammentata in cui l’erosione sociale morde accelerando disuguaglianze ed esasperando precarietà e condizioni di vita, col rischio di corrodere lentamente legami sociali e diritti, aprire una nuova sede significa assumersi una responsabilità e un impegno con la comunità e il territorio.

La nuova sede Cgil inaugurata ieri mattina a Todi, va proprio in questo senso.

Portare avanti i valori di partecipazione, inclusione e democrazia della Cgil, accogliere e dare risposte ai bisogni delle persone, lavoratori, pensionati, famiglie, con personale formato e competente.

È questo l’obiettivo ribadito negli interventi di Sara Palazzoli, del Collegio di presidenza dell’Inca Cgil Nazionale, Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria e Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, alla presenza di molti attivisti della Lega Spi Cgil di Todi-Marsciano tra gli altri anche Andrea Farinelli, segretario generale dello Spi Cgil Umbria, Fabrizio Fratini, segretario generale dello Spi Cgil di Perugia e Stefania Cardinali della segreteria Cgil Umbria.

Per difendere il lavoro e affinché sia, davvero e per tutti, tutelato, regolare e sicuro la Cgil sarà presente con gli uffici della Camera del Lavoro, della Fillea Cgil e del Patronato Inca.

Un presidio di legalità, capace di intercettare le esigenze del territorio, ridandogli la centralità che merita in termini di inclusione e trasformazione.

Un evento che ha trovato una straordinaria partecipazione e nuove adesioni già all’apertura, con un primo iscritto, dimostrando la piena operatività della sede e il riconoscimento della Cgil come soggetto primario di tutela e garanzia della democrazia.

Inca Cgil Umbria


Fillea Cgil Umbria


Cgil Perugia


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