Malore mentre è nel bosco, portata in ospedale con l'elisoccorso - Tuttoggi.info

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Malore mentre è nel bosco, portata in ospedale con l’elisoccorso

Redazione

Malore mentre è nel bosco, portata in ospedale con l’elisoccorso

Dom, 19/04/2026 - 19:45

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Si è sentita male, mentre stava passeggiando, domenica, in una zona boschiva tra Cesi e Sant’Erasmo.

La donna, una 45enne, è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dalla squadra del soccorso alpino. Viste le sue condizioni ed il luogo impervio, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, con cui è stata trasportata in ospedale.

Nella serata di sabato un 86enne, mentre stava cercando asparagi nella zona di Nocera Umbra, è caduto in una scarpata, per poi essere ritrovato dati soccorritori privo di vita, probabilmente per un malore.

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