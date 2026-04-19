Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera - Tuttoggi.info

C’era anche uno spoletino tra i 136 allievi marescialli dell’Esercito che ha prestato giuramento solenne presso la scuola sottufficiali di Viterbo, venerdì 17 aprile. Una emozionante cerimonia congiunta con il giuramento anche di 287 allievi marescialli dell’Aeronautica militare, alla presenza tra gli altri del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.
Si tratta di Federico Cecera, 21 anni ancora da compiere, di Spoleto appunto, che dopo aver superato le varie fasi del concorso dell’Esercito ha appunto giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Una grande emozione per lui e un grande orgoglio per i familiari ma anche per l’intera comunità spoletina.
Al giovane spoletino felicitazioni da parte della famiglia e della redazione di Tuttoggi.info