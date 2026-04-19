 Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera

Sara Fratepietro

Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera

C’era anche uno spoletino tra i 136 allievi marescialli dell’Esercito che ha prestato giuramento solenne presso la scuola sottufficiali di Viterbo
Dom, 19/04/2026 - 18:56

Condividi su:

C’era anche uno spoletino tra i 136 allievi marescialli dell’Esercito che ha prestato giuramento solenne presso la scuola sottufficiali di Viterbo, venerdì 17 aprile. Una emozionante cerimonia congiunta con il giuramento anche di 287 allievi marescialli dell’Aeronautica militare, alla presenza tra gli altri del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

Si tratta di Federico Cecera, 21 anni ancora da compiere, di Spoleto appunto, che dopo aver superato le varie fasi del concorso dell’Esercito ha appunto giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Una grande emozione per lui e un grande orgoglio per i familiari ma anche per l’intera comunità spoletina.

Al giovane spoletino felicitazioni da parte della famiglia e della redazione di Tuttoggi.info

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Valnerina

Riaperto a Norcia il Palazzo Comunale, altro passo verso la normalità IMMAGINI

Foligno

Finisce in una scarpata per cercare asparagi, 86enne muore dopo il ritrovamento

Foligno

A Foligno l’anteprima della seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera

Gubbio e Gualdo

Gilda: a Gubbio il Tar nega la sospensiva sul dimensionamento delle scuole

Spoleto

Via don Guerrino Rota e via Nicolai: “Situazione insostenibile, ritardi ingiustificati e rischi per i residenti”

Todi

Todi, inaugurata la nuova sede della Cgil: al centro della città e delle persone

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!