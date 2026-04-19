Playoff e playout, le possibili combinazioni nell'ultima giornata di Serie C - Tuttoggi.info

Tanti verdetti ancora da definire nel campionato di Serie C Girone B a 90′ minuti dal termine della stagione regolamentare. Quella che assegna la promozione diretta in B (della sola prima classificata), le griglie playout (gli spareggi promozione) e il solo spareggio playout che decreterà chi, dopo il Rimini escluso e il Pontedera retrocesso, lascerà la categoria.

La corsa promozione

In vetta sono appaiate Arezzo ed Ascoli a quota 77. La differenza reti negli scontri diretti premia i toscani, che nell’ultimo turno ospitano la Torres, alla disperata ricerca di punti per evitare i playoff. L’Ascoli andrà invece a far visita al Campobasso, che con la vittoria a Perugia ha blindato il quarto posto.

I playoff

Quanto ai playoff, già certe le prime tre posizioni: una tra Ascoli e Arezzo, poi il Ravenna (che nell’ultima comunque riposa) e appunto il Campobasso.

Certe di giocarsi gli spareggi anche Juventus NG, Pineto, Ternana, Pianese, Vis Pesaro e Gubbio. Restano da definire le posizioni.

Si giocano il quinto posto la Juve (52 punti, ospita il Bra condannato ai playout dopo la sconfitta con la Ternana) e il Pineto (50 punti deve far visita al Gubbio). Ternana – Pianese (ora rispettivamente 7a e 8a)si giocano non solo le posizioni attuali, ma anche l’aggancio (o il sorpasso per gli umbri) al Pineto al 6° posto.

Pianese che deve difendere la sua posizione dalla Vis Pesaro (9a a 46 punti, attende la Sambenedettese in corsa salvezza) e dal Gubbio (45 punti, ospita il Pineto)

La corsa salvezza

Con il Bra condannato ai playout in posizione di svantaggio, la vittoria della Samb sul Pontedera lascia ancora aperti i giochi per la salvezza diretta (a cui si accede anche dal 16esimo posto, visto il distacco accumulato dal Pontedera, che evita il secondo playout).

La Sambenedettese può solo vincere in casa della Vis Pesaro e sperare nelle sconfitte delle altre squadre coinvolte.

Alla Torres serve una vittoria per prevalere sulla Samb, nel cas in cui i marchigiani conquistassero 3 punti a Pesaro.

La sconfitta contro il Campobasso non fa stare tranquillo neanche il Perugia, alla ricerca ancora del punto della matematica salvezza. Qualora arrivasse una sconfitta a Forlì (formazione già salva) gli umbri sarebbero salvi nel caso in cui non vinca la Torres (stessi risultati negli scontri diretti, ma differenza reti generale favorevole al Grifo) e la Sambenedettese vincesse con non più di un gol di scarto in più rispetto alla sconfitta del Perugia. Umbri e marchigiani hanno stessi risultati e differenza reti negli scontri diretti, ma il Perugia ha un numero molto maggior di gol realizzati in questo campionato.

In caso di arrivo di quattro squadre a 37 punti, questa sarebbe la classifica negli scontri diretti:

Carpi 12

Samb 7

Perugia 6

Torres 6

con la Torres che presenta la peggiore differenza reti e un minor numero di gol subiti rispetto al Perugia

Questi infatti i risultati:

Perugia – Samb 1-2

Samb – Perugia 0-1

Perugia – Torres 1-1

Torres – Perugia 1-1

Torres – Samb 0-2

Samb – Torres 1-2

Carpi – Perugia 2-0

Perugia – Carpi 1-1

Carpi – Torres 1-1

Torres – Carpi 0-1

Carpi – Samb 0-0

Samb – Carpi 0-1

In caso di tre squadre a 37 punti (senza Carpi):

Samb 6

Perugia 6

Torres 6

In caso di tre squadre a 37 punti (senza Perugia):

Carpi 8

Samb 4

Torres 4

con la Torres penalizzata dalla differenza reti negli scontri diretti