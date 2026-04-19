Oasi Wwf Lago di Alviano, martedì si inaugura il nuovo Centro Visite - Tuttoggi.info

Martedì 21 aprile alle ore 15:30, presso l’Oasi WWF Lago di Alviano (TR), si terrà l’inaugurazione del Nuovo Centro Visite dell’Oasi.

La struttura, situata nel Comune di Guardea, in località Madonna del Porto, è di proprietà dell’Agenzia Regionale Forestale Umbria (AFoR) ed è il risultato di una importante collaborazione tra Regione Umbria, AFoR e Fondazione WWF Italia.

L’obiettivo condiviso è quello di rendere l’Oasi WWF, all’interno del Parco regionale fluviale del Tevere, sempre più efficiente, moderna e all’avanguardia nel panorama delle aree protette umbre.

Il nuovo Centro Visite diventa così uno spazio dedicato all’accoglienza e all’informazione dei visitatori dell’Oasi WWF Lago di Alviano. Al suo interno si svolgeranno attività di educazione ambientale, seminari, workshop ed eventi divulgativi, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la fruizione dell’area protetta. All’interno della struttura, alimentata da energia solare, saranno presenti anche spazi di coworking a disposizione della cittadinanza e dei visitatori.

L’inaugurazione segna un traguardo particolarmente significativo: dotare l’unica Oasi WWF dell’Umbria di un vero Centro Visite, funzionale e adeguato agli standard contemporanei delle aree protette. “L’inaugurazione avviene a pochi giorni dall’avvio della Primavera delle Oasi , la lunga serie di eventi e attività previste fino al 2 giugno nelle 100 aree protette del WWF ” (https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/primavera-delle-oasi/).

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria – “Approvazione dello schema di convenzione per la collaborazione tra la Regione Umbria e la Fondazione WWF Italia – Oasi di Alviano” – è stata confermata la collaborazione per la gestione dell’Oasi. AFoR ha stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di quattro anni, concedendo la struttura alla Fondazione WWF Italia.

Alla cerimonia di consegna dell’immobile porteranno i saluti istituzionali: Giampiero Lattanzi, Sindaco di Guardea, Giovanni Ciardo, Sindaco di Alviano

I lavori saranno coordinati da Michele Bazzani (Dirigente AFoR) e vedranno gli interventi di: Ottavio Anastasi, Amministratore Unico di AFoR; Marco Galaverni, Direttore Oasi WWF Italia; Adriano Bei, Direttore Regionale; Cristian Betti, Consigliere Regionale delegato dall’Assessore S. Meloni; Francesco Grohmann, Dirigente Regione Umbria

Dopo il taglio del nastro e gli interventi istituzionali, a partire dalle ore 17:30 sarà possibile partecipare a una visita guidata all’interno dell’Oasi, a cura del WWF.

La partecipazione è su prenotazione, scrivendo a lagodialviano@wwf.it oppure chiamando il 333 7576283.

L’Oasi WWF Lago di Alviano fa parte del Parco Fluviale del Tevere, Parco Regionale dell’Umbria, che comprende anche il Lago di Corbara e le Gole del Forello. Istituita nel 1990, è oggi riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT5220011) e Zona di Protezione Speciale (ZPS IT5220024).

Con una superficie di circa 900 ettari, rappresenta una delle zone umide più importanti dell’Italia centrale. Al suo interno sono presenti tutti gli ambienti tipici delle zone umide d’acqua dolce: paludi, stagni, acquitrini e boschi igrofili.

L’Oasi costituisce una fondamentale area di sosta per l’avifauna migratoria ed è un sito di grande valore per la nidificazione di numerose specie di uccelli. Ospita inoltre una delle garzaie più importanti d’Italia, con oltre 200 nidi, tra cui airone guardabuoi, nitticora, airone cenerino, garzetta e sgarza ciuffetto. Importanti anche i progetti in corso, tra cui quello europeo LIFE IMAGINE per la gestione integrata e partecipativa della Rete Natura 2000 in Umbria.