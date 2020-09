Nuovo caso di Covid-19 a Nocera Umbra - Tuttoggi

Il soggetto è rientrato in Italia da un viaggio all’estero, è in buone condizioni di salute ed è in isolamento domiciliare

Il Comune di Nocera Umbra ha segnalato ufficialmente ieri la presenza di un nuovo caso di positività nel comune, che posta il totale a 2. Questa la comunicazione.

“Il Dipartimento prevenzione -Servizio igiene e sanità pubblica della Asl Umbria 2 ci ha informati di un nuovo caso di positività al virus Covid -19 nel Comune di Nocera Umbra.

Il soggetto è rientrato in Italia da un viaggio all’estero, è in buone condizioni di salute ed è in isolamento domiciliare.Si ricorda il rispetto delle regole: evitare assembramenti, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani” .