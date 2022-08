Casciano compra auto online, ma dopo la caparra si accorge che è una truffa

Nel mese di maggio, la vittima aveva notato su un noto sito internet un annuncio relativo alla vendita di un’automobile usata offerta ad un prezzo molto conveniente. Contattato il venditore tramite chat, questi ha richiesto un accredito di 300 euro su una carta prepagata a titolo di caparra, il resto della somma sarebbe stato versato alla consegna dell’auto. Dopo il pagamento della cifra richiesta, l’annuncio è stato rimosso e il venditore si è reso irreperibile, rendendo impossibili successivi accordi per la consegna.

Per questo, sospettando di essere stato truffato, l’uomo si è subito recato dai Carabinieri che, grazie ad una articolata attività investigativa, non senza qualche difficoltà, hanno identificato la presunta autrice della truffa, una donna già nota alle forze dell’ordine per aver commesso reati analoghi e con lo stesso modus operandi in molte altre regioni d’Italia.

La donna è stata quindi denunciata alla magistratura, presso la quale, qualora le ipotesi investigative dovessero trovare conferma, dovrà rispondere del reato di truffa.