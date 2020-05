Cascia, via libera all'unanimità al bilancio - Tuttoggi

Il Consiglio comunale di Cascia all’unanimità ha dato il via libera al bilancio di previsione 2020 con l’impegno di procedere ad eventuali variazioni in considerazione della mutata situazione venutasi a creare a causa della pandemia. La pratica era stata approvata dalla Giunta prima dell’emergenza Covid-19.

“Dopo le dovute verifiche – spiega il sindaco Mario De Carolis – cercheremo di trovare, laddove lo Stato non riuscisse a intervenire, ulteriori risorse per andare incontro alle esigenze sia delle imprese sia di chi sta vivendo difficoltà economiche”.

Il Consiglio comunale si è svolto in video conferenza con la partecipazione di tutti i consiglieri che hanno dato vita a un dibattito costruttivo. “E’ emersa – aggiunge il sindaco – una situazione che preoccupa, infatti ai già pesanti problemi derivanti dal terremoto del 2016 oggi vediamo ancora più distante quella ripartenza indispensabile per la nostra realtà”.

“Ringrazio tutti coloro che in questa fase si sono adoperati per il bene della comunità – afferma De Carolis – esprimo sentimenti di vicinanza alle persone che sono state colpite dal Coronavirus, alle famiglie dei deceduti e agli operatori sanitari. I miei ringraziamenti sono rivolti all’intera comunità per la vicinanza dimostrata e che dimostra e ai gruppi consiliari per aver accolto e sostenuto le decisioni prese. Hanno saputo interpretare al meglio l’esigenza di far fronte alle difficoltà in maniera coesa e unanime. Mi faccio portavoce del grido di richiesta di aiuto alle istituzioni regionali e nazionali affinché arrivino aiuti concreti alla nostra comunità alle prese con uno straordinariamente duro periodo economico e sociale”.