Cascata di Capo Nieddu in Sardegna, uno spettacolo della natura che non tutti conoscono - Tuttoggi.info

La Cascata di Capo Nieddu si trova in provincia di Oristano dove la natura si fa più aspra e selvaggia perfetta per le piccole crociere che fanno godere dello spettacolo via mare

Quando si pensa alla Sardegna, è normale che molti con il pensiero vadano alle sue spiagge bagnate da acque turchesi e cristalline. Tuttavia, l’isola è grande e nasconde più di un luogo spettacolare che pochi conoscono come, ad esempio, la Cascata di Capo Nieddu che è solo una delle tante attrazioni naturali che si possono toccare in un itinerario tutto dedicato alla zona del Montiferru.

Che cos’è la Cascata di Capo Nieddu

La Cascata di Capo Nieddu è un vero spettacola da non perdere, di cui godere direttamente dal mare grazie al noleggio barche in Sardegna perché è proprio questo il miglior punto di osservazione. È una cascata che si getta da una scogliera alta 40 metri direttamente in mare. Tra le aspre e dure rocce dell’isola, si fa strada il fiume Rio Salighes che va e viene in base alla piovosità del periodo. Naturalmente, si può avvistare questo spettacolo della natura, una delle pochissime cascate di tutta Europa che arriva in mare dall’alto, anche dalla costa facendo un bellissimo trekking sulla scogliera che ricorda tanto paesaggi nordici come l’Irlanda o la Scozia.