Carnevale, una settimana col Bartoccio: il programma

Annullato il corteo dell'ingresso trionfale in città per motivi sanitari, il Bartoccio offre comunque tante occasioni di divertimento

Con il corteo che doveva accompagnare l’ingresso trionfale del Bartoccio in città annullato a causa del perdurare dell’emergenza Covid, gli appuntamenti per il carnevale perugino proseguono. Per dare un sorriso dopo mesi tanto difficili.

Questi gli appuntamenti della settimana:



mercoledì 16 febbraio

ore 16,00, c/o Teatro di Figura in via del Castellano 2a, laboratorio di burattini;



giovedì 17 febbraio

ore 17,00, Turan Café, via Calderini 1, presentazione dei bartoccini di cioccolato :



domenica 20 febbraio

ore 16,30, Parco di S. Lucia, Il Bartoccio incontra i bambini di S. Lucia, con Graziano Vinti



ore 17,00, Sala dei Notari, con la Famiglia Perugina, presentazione del volume di Renzo Zuccherini, La canzone perugina. Storia e personaggi (Futura libri ed.), con Stefano Ragni;

ore 17,30, Festa della canzone perugina, presenta Fofo (Fabrizio Croce): molti noti cantanti e gruppi eseguono canzoni dedicate a Perugia.