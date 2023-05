Carlo Catanossi confermato presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare - Tuttoggi.info

Il Cda ha inteso proseguire nel segno della continuità gestionale. Fatturato in crescita, investimenti e nuovi prodotti sul mercato.

Carlo Catanossi è stato confermato alla guida del Gruppo Grifo Agroalimentare. L’elezione all’unanimità del presidente ha fatto seguito a quella del consiglio di amministrazione avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi presso la sede di Ponte San Giovanni il 5 maggio scorso, che ha approvato il bilancio di gestione 2022.

La conferma di Catanossi è stata fatta nell’alveo dei risultati ottenuti nel corso dell’ultimo triennio dove, a fronte di difficoltà oggettive dovute all’onda lunga del post pandemia e al conflitto ucraino, la struttura dirigenziale ha portato a termine la realizzazione degli investimenti strutturali previsti, così come il lancio di nuovi prodotti che ha permesso di ampliare l’offerta commerciale.

“La fiducia espressa dal corpo sociale – ha dichiarato il presidente Catanossi – è motivo di orgoglio e soddisfazione. Il quadro economico e le stime ci dicono che il Pil è in crescita anche se il costo del denaro ha subìto e subirà aumenti non trascurabili. L’inflazione morde i consumi ma la qualità dei nostri prodotti è garanzia per i nostri affezionati clienti che continuano a sceglierci”.

Il bilancio si è chiuso con un fatturato in crescita anche se i consumi di latte a livello nazionale continuano a contrarsi. Tengono i prodotti di caseificazione con un trend favorevole dell’esportazione nei paesi europei e non solo.

“La coesione del corpo sociale – ha proseguito Catanossi – e la condivisione delle scelte imprenditoriali, hanno portato ai risultati sperati. Auspichiamo pertanto in un futuro ricco di soddisfazioni per i dipendenti, per le maestranze e i collaboratori esterni che con il loro impegno, unitamente ai dirigenti, hanno permesso di chiudere il bilancio in positivo”. Contestualmente al rinnovo della nomina di Catanossi sono stati riconfermati i vicepresidenti Paola Butali e Vincenzo Testi, e i membri del comitato esecutivo.