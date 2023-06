Carizia bis, ufficiale la giunta, ecco le deleghe | Consiglio di insediamento il 16 giugno - Tuttoggi.info

Il sindaco ha affidato le deleghe alla sua squadra di governo, molte conferme sulle deleghe per gli assessori confermati mentre alle new entry Cavedon e Goracci vanno rispettivamente Sport e Pari Opportunità

Ora è ufficiale. Il sindaco di Umbertide Luca Carizia, proprio oggi (9 giugno) ha finalmente costituito la nuova Giunta comunale, di fatto quella annunciata ieri da Tuttoggi.

In mattinata sono state comunicate anche tutte le deleghe dei rispettivi assessori. Ad Annalisa Mierla (Fd’I), riconfermata vicesindaco, vanno la Ricostruzione post emergenza sisma del 9 marzo 2023, Servizi sociali, Istruzione scolastica e Servizi educativi, Politiche giovanili, Cultura, Turismo e Commercio.

A Francesco Cenciarini (Lega) restano Ambiente, Polizia locale e Sicurezza e Rapporti con le frazioni, più la Manutenzione dei beni del patrimonio comunale. Il Bilancio va invece ad Alessandro Villarini (Umbertide per Carizia sindaco), insieme a quelle già gestite nella passata legislatura, Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio.

Queste invece le deleghe affidate alle new entry Lorenzo Cavedon e Lara Goracci: il primo (Fd’I) gestirà Sport, Agricoltura e attività ricettive agriturismi, Sviluppo economico e promozione del territorio comunale, Politiche del lavoro; all’assessora esterna, invece, vanno Tributi ed entrate comunali, Mobilità e trasporto pubblico locale, Partecipazione e trasparenza, Rapporti con le associazioni, Pari opportunità e Digitalizzazione.

Il sindaco Luca Carizia, che terrà per sé Sanità, Società e organismi partecipati, Organizzazione comunale e Personale, ha augurato a tutta la nuova squadra di governo “un buon lavoro, con l’obiettivo di tenere sempre al centro del proprio operato l’interesse di Umbertide e degli umbertidesi”.

Confermata come da previsione anche la composizione del nuovo Consiglio comunale, con l’entrata in aula di ben 4 consiglieri (i più votati dei non eletti): nel dettaglio l’ingresso in giunta di Mierla e Cavedon, prevede la surroga in Consiglio di Antonio Molinari e Luca Santinelli per Fratelli d’Italia mentre Cenciarini e Villarini faranno spazio rispettivamente a Giovanni Dominici (Lega) e Nicola Moretti (Umbertide per Carizia Sindaco).

La prima seduta dell’assise di insediamento è prevista per venerdì 16 giugno, alle 18; solo allora vedremo se la presiederà Giovanni Monni in qualità di presidente del Consiglio comunale (il suo è il nome favorito).