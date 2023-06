Carizia bis, pronta la giunta con l'ingresso di Cavedon e Goracci | Chi subentra in Consiglio - Tuttoggi.info

Oltre ai tre confermati Mierla, Cenciarini e Villarini i nuovi assessori saranno l'esponente di Fratelli d'Italia e l'esterna voluta da Umbria e Umbertide Civica | Le surroghe in aula in attesa dell'ufficialità

Manca solo l’ufficialità ma la giunta del Carizia bis, a Umbertide, è praticamente fatta. Accanto ai tre assessori confermati a voce dal sindaco subito dopo l’elezione – Annalisa Mierla (Fd’I), Francesco Cenciarini (Lega) e Alessandro Villarini (Umbertide per Carizia Sindaco) – le new entry sono Lorenzo Cavedon (Fd’I) e l’esterna Lara Goracci, 43enne assistente sociale espressione di Umbria Civica e Umbertide Civica (la seconda quota rosa dell’esecutivo).

Fd’I avrà però addirittura 3 incarichi nel parlamentino umbertidese: oltre Mierla, di nuovo vicesindaco (si prenderà anche la delega alla Ricostruzione post terremoto e probabilmente quella al Bilancio), e Cavedon (probabile assessore allo Sport) ci sarà anche Giovanna Monni, il cui ruolo potrebbe essere quello di presidente del Consiglio comunale.

Con il valzer degli assessori arrivano anche le surroghe in Consiglio comunale che, se dovessero essere confermate tali scelte in giunta, sarebbe così composto. Va ricordato che, dopo il riconteggio dei voti, per sole due preferenze, il Pd ha guadagnato un quarto scranno a discapito di Corrente, rimasta con uno.

Maggioranza (sindaco + 10 scranni)

Luca Carizia (sindaco)

(sindaco) Fd’I (4 consiglieri): Giovanna Monni, Marco Floridi, Antonio Molinari, Luca Santinelli

(4 consiglieri): Giovanna Monni, Marco Floridi, Antonio Molinari, Luca Santinelli Umbertide per Carizia (3 consiglieri): Giulia Medici, Silvia Cecchetti, Nicola Moretti

(3 consiglieri): Giulia Medici, Silvia Cecchetti, Nicola Moretti Lega (3 consiglieri): Alessio Ferranti, Alessio Silvestrelli, Giovanni Dominici

Minoranza (6 scranni)