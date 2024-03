Caritas diocesana, pubblicato bilancio 2023 | In aumento bisogni e aiuti - Tuttoggi.info

In totale sono stati erogati 218.000 euro per aiuti di varia natura, tante risorse ai giovani e alle famiglie in emergenza abitativa

Sempre più centrale e necessario l’impegno della Caritas diocesana, a sostegno delle crescenti situazioni di difficoltà sociale nella comunità eugubina. Il bilancio degli interventi operati nel 2023 conferma una tendenza che fotografa lo stato di vulnerabilità di tanti nuclei familiari. In totale, lo scorso anno la Caritas di Gubbio ha erogato la somma di 218.000 euro per aiuti di varia natura.

Per il progetto “Pianeta Giovani”, interventi in ambito socio-educativo, sono stati impiegati 97.000 euro, grazie anche ai fondi 8xmille. Le risorse destinate al sostegno delle famiglie vulnerabili e in emergenza abitativa, che la Caritas assicura in eguale misura, con il Comune di Gubbio, sono state pari a 50.000 euro. Gli interventi in appoggio alle famiglie in difficoltà per il pagamento delle utenze relative a luce e gas, nell’ambito del progetto “Energia in periferia”, finanziato dalla Fondazione “Banco dell’energia”, hanno toccato i 22.400 euro.

Quasi 19.000 euro sono stati invece indirizzati all’accoglienza dei profughi ucraini presenti sul territorio diocesano, grazie al progetto di Caritas Italiana “Apri Ucraina”. Per l’alluvione del settembre 2022, gli interventi in appoggio alle famiglie colpite dall’evento, hanno superato la cifra di 8.500 euro. La Quaresima di Carità 2023, caratterizzata dalla campagna “Sostegno al futuro”, destinata a minori e giovani, ha comportato una spesa di 8.300 euro, mentre all’iniziativa “Bolletta sospesa” ,avviata nel Natale 2022, è stata assegnata la cifra di 3.700 euro.

Per gli aiuti a favore delle popolazioni di Turchia e Siria, vittime del disastroso terremoto del febbraio 2023, è stata erogata la somma di 5.700 euro. A sostegno del progetto in corso ormai da diversi anni in Kosovo, collegato alla struttura di accoglienza per minori “Casa Umbra”, sono stati distribuiti 3.400 euro.

Le donazioni destinate alla Caritas il 2023 hanno raggiunto un importo di quasi 70.000 euro. Di questi, circa 45.000 euro sono stati impiegati per progetti specifici, mentre 18.000 euro derivano dai cartelloni di suffragio utilizzati in occasione dei funerali. Le attività del Centro di ascolto diocesano, hanno interessato 1.032 interventi in favore di 230 nuclei familiari.

Da qualche settimana è in corso la campagna “Abitare la speranza”, che quest’anno caratterizza il cammino quaresimale diocesano per sensibilizzare sul tema dell’emergenza abitativa e raccogliere fondi a sostegno della causa. Si può donare direttamente presso la sede della Caritas diocesana di Gubbio, in piazza San Pietro 7 oppure presso le parrocchie e i santuari della diocesi. È possibile anche procedere tramite bonifico sul conto del Banco di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (filiale di Gubbio) intestato a Diocesi di Gubbio Caritas, codice Iban: IT03 W0873138480000000128111, specificando la causale “Quaresima 2024”.

Il 2023 è stato segnato anche dalla perdita di don Roberto Revelant, che ha servito la comunità diocesana come direttore della Caritas dal 2014 al 2020. Proprio nei giorni scorsi è stato ricordato il primo anniversario della sua morte.