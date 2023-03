Lutto in Diocesi, addio a don Roberto Revelant - Tuttoggi

Gli anni Settanta sono gli anni in cui conosce la realtà di Capodarco, che lo coinvolge e lo porterà a scelte importanti come andare vivere in comunità con i disabili e lasciare il lavoro alla Snia Viscosa. Sul finire di quel decennio, dall’arcivescovo di Udine di allora, mons. Alfredo Battisti, nascerà la proposta di iniziare il cammino di formazione al diaconato permanente, al quale sarà ordinato il 7 giugno 1981.

Al sacerdozio, invece, don Roberto arriva il 20 settembre 2008, consacrato presbitero a Gubbio. Sono gli anni in cui è vicepresidente della Comunità di Capodarco al fianco di don Angelo Fanucci. Parroco in varie realtà diocesane – soprattutto Torre dei Calzolari e Spada – don Roberto Revelant è stato anche direttore della Caritas di Gubbio, fino al 2020.