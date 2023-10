Carceri, nuovo provveditorato con sede a Perugia. Plauso della Tesei - Tuttoggi.info

Impegno del sottosegretario Ostellari, l'Umbria verso la sede di un nuovo provveditorato per le carceri insieme a Molise e Abruzzo

Dopo le richieste, le polemiche e le denunce l’Umbria tornerà ad avere la sede di un provveditorato per le carceri. Non più dunque il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria insieme alla Toscana che da tempo viene osteggiato dai sindacati di polizia penitenziaria visti i problemi che ne sono derivati negli ultimi anni, ma l’Umbria sarà accorpata a Molise e Abruzzo, con il nuovo provveditorato che avrà sede a Perugia. Il provvedimento che a breve dovrebbe essere realtà è stato proposto dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che nei mesi scorsi si era interessato particolarmente al problema dei penitenziari umbri.

Plauso viene espresso dalla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei: “Accolgo con grande piacere la proposta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che ringrazio, sull’istituzione di un nuovo provveditorato regionale per le carceri a Perugia, una richiesta che ho più volte reiterato anche allo stesso sottosegretario“.

“Sia nella sua visita in Umbria – ha continuato la presidente – sia in successivi incontri presso il Ministero, mi sono fatta portavoce della necessità di un provveditorato regionale umbro alla luce del rapporto, il più alto d’Italia, fra abitanti e popolazione detenuta. Condivido, come espresso dal sottosegretario Ostellari, la necessità che l’iniziativa possa concretizzarsi al più presto“.